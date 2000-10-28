Земельные споры: две семьи в Иркутске 4 года не могут поделить свои участки 17:20, 10 августа 2018 г.



История о том, как поссорились Елизавета Александровна и Зинаида Якимовна. В предместье Радищева Иркутска разгорелся локальный конфликт. Там делят участки, но такое ощущение, что битва идет за страну. Все как в классической баталии: есть агрессор и жертва. Вот только понять кто из них кто, непросто.

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Между этими семьями словно вбили клин. Старые отношения треснули, междоусобица длится вот уже 4 года. По словам Елизаветы Чусовой, во время приватизации кадастровые инженеры допустили ошибку и прирезали соседке полоску шириной полметра. На ней как раз высится забор и стоит туалет. Теперь эту высоту штурмует Зинаида Лемешева. Она утверждает, что никакой ошибки не было, а земля под забором всегда была в ее собственности. Женщина уже выиграла несколько судов.

У каждой хозяйки есть свой единственно правильный план участка и даже свой кадастровый инженер. Никто не хотел сдаваться. Градус напряжения вырос так, что начали краснеть помидоры. Недавно на участок пришли приставы, чтобы исполнить решение суда. Но они так прониклись всей этой историей, что решили пока ничего не делать. Дали время на мирные переговоры. Но те снова зашли в тупик.

Зинаида Лемешева: Туалет они поставили на моей стороне. 55 сантиметров. И вот они 55 см, представьте, по всей длине? Это уже 11 м они захватили. 6 сентября в прошлом году поставила забор, я вынуждена была подать в суд. Дело все в том, что я в теплицу-то попасть не могу. Ни пройти, ни проехать.

Елизавета Чусова: Я не согласна с этим решением суда, это незаконное решение суда, незаконное. И я ничего не буду убирать, никаких заборов я убирать не буду. Никакую землю свою я отдавать не буду. Я плачу за нее налог, за эту землю. Почему я должна отдавать кому-то? Сегодня она столько попросила, завтра побольше ей захочется.

Через неделю новый суд. А значит, еще одна очная встреча. Пока же стороны стараются соблюдать перемирие. Вот только если одна из сторон окончательно победит, забор придется убрать. И тогда противники уже столкнутся лицом к лицу и туалетом к туалету.