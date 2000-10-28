Участникам 14-го форума Международной федерации студенческого спорта презентовали факел эстафеты огня 14:52, 10 августа 2018 г.



Форум проходит с 6 по 10 августа в Красноярске. Тема масштабного образовательного события – "Студенческий спорт: трамплин для инновационного лидерства". Форум является тестовым мероприятием в рамках подготовки к 29-й Всемирной зимней универсиаде-2019, участие в котором принимают около 170 человек из 50 стран. Среди них есть и представители Иркутска. Студенты, представители национальных федераций студенческого спорта, известные спортсмены, ученые и специалисты с опытом организации международных событий обсуждают на форуме вопросы развития спортивного движения среди молодежи во всем мире.