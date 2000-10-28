О жизни коренных народов расскажут в Иркутском краеведческом музее 18:16, 09 августа 2018 г.



Они жили на своей территории веками, пока мир не перевернулся с приходом цивилизации. Международный день коренных народов отмечают 9 августа. В Иркутском краеведческом музее сегодня не только рассказывали о жизни эвенков, тофаларов и бурят, но и предлагали поиграть в национальные игры.

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Для чего эта вещь? Играть в такую игру, как оказалось, не так уж легко, но очень интересно. Предок современного рюкзака под названием "поняга" или деревянная соска для оленят "мунгуй" - предметы быта эвенков. В Иркутской области этот коренной народ можно встретить на самом севере, в Катангском районе. Как они жили около 200 лет назад, легко представить, глядя на экспонаты музея. "Русские когда приехали, были в шоке: живут люди в берестяных палатках, не болеют, не замерзают. Да в принципе они и не купаются. Зачем им купаться? Так они еще заболеют зимой. И негде это было делать, бани они не строили, как русские", - рассказывает экскурсовод.

С приходом русских многое в жизни коренных обитателей Сибири изменилось. Буряты начали строить деревянные юрты, использовать огнестрельное оружие, тофалары - чаще применять железо. Но национальные традиции хранили. Современные дети с удовольствием пробуют играть в бабки и считают, что подхватывать кости слишком уж легко. Гораздо сложнее поймать настоящей сковородкой бумажный блин - хоть эта игра русская. Группе из Екатеринбурга тематическая экскурсия оказалась очень актуальна. "Мы ходили на Шумак, там же буряты, лошади и так далее. Наблюдали их, жили в юрте один день и здесь мы узнали изнутри, так сказать, то, что мы видели", - поделился Илья Исмагилов, турист, г.Екатеринбург.

Сохранением богатой культуры края в краеведческом музее занимаются с середины XIX века, в фондах сотни экспонатов. "Отдел истории - это экспозиционный отдел, у нас экспозиция. А фонды гораздо больше. Мы показываем только маленькую толику всех тех коллекций, которые привозились из экспедиций Русского географического общества, его сибирского отдела. До сих пор пополняются этнографические коллекции наши, переводится со вспомогательного на основной фонд, поскольку происходит дальнейшее изучение этих коллекций, интерпретация, их изучение и реставрация", - говорит Татьяна Шафранская, заведующая отделом истории Иркутского областного краеведческого музея.

Узнать о жизни коренных народов Приангарья в краеведческом музее можно в любой день, экспозиция постоянная.