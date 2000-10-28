Новые школы и детсады продолжают строить в областном центре 18:06, 09 августа 2018 г.



Новые школы детям. В Иркутске продолжают строить современные учебные заведения. Здания возводят с нуля. В них появятся бассейны, многофункциональные стадионы, а где-то даже спортплощадки, которые смогут посещать не только ученики.

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Строители возводят новое здание 25-й гимназии. Оно будет состоять из пяти блоков, которые соединят между собой. Это необходимо, чтобы разгрузить учреждение. В помещениях разместят учебные классы, актовый и спортивный залы, библиотеку, медкабинет.

А эту школу с нетерпением ждут все жители микрорайона Лесной. Сегодня здесь забили последнюю сваю. Совсем скоро современное учебное заведение смогут посещать более 600 детей. Для них обустроят все удобства. Школа будет соответствовать всем современным стандартам. Благоустроят и территорию. Здесь появится многофункциональный стадион и детская площадка, которыми смогут пользоваться не только ученики, но и все жители микрорайона. "Приготовлен котлован, забито свайное поле, формируется, вяжется арматура, плитка, подушка бетонная. Дальше будем строить как положено, по технологиям. Стены, перекрытия, в целом школу в конструкторе", - говорит Иван Кузнецов, начальник МУП "Управление капитального строительства" г.Иркутска.

Радоваться могут не только школьники. У тех, кто помладше, вскоре появится новый детский сад на 350 человек. Его строят на улице Зимняя. Здесь разместят 16 групп, музыкальный и спортивный залы, бассейн. На всех этапах строительства работы контролирует мэр Иркутска Дмитрий Бердников. "Конечно, рабочие замечания есть, какие-то рекомендации. Но это как раз те вещи, которые формируют производственно-строительный цикл. Строители постараются за зиму выполнить каркас, закрыть его, нужно будет решить вопрос с подачей тепла и уже весной приступить к вопросам благоустройства", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Все работы идут по графику. Строительство этих социально-важных объектов планируют завершить в следующем году.