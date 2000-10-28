"Время денег": курс доллара вырос выше 66 рублей впервые с ноября 2016 года 17:47, 09 августа 2018 г.



Санкций нет, а рубль падает. Законопроект американских сенаторов еще не утвердили, а доллар в паре с российской валютой бьет рекорды 2016 года. А еще бьет по благосостоянию иркутян. На что сейчас готовы тратить свои сбережения жители региона и от чего приходится отказываться, расскажем в рубрике "Время денег".

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Как и на чем сэкономить - вопрос сложный, когда речь идет о сборах в школу. Для будущего первоклассника Саши походы по магазинам в преддверии учебного года - ожидание чего-то нового, для его мамы Натальи - подсчет расходов. Стоимость костюма (пиджак плюс брюки) повергает в шок - от пяти тысяч рублей. Приходится искать более приемлемый вариант. Например, комплект с жилетом. И это только начало списка предсентябрьских покупок. "Рубашки в районе трехсот рублей одна, не меньше, а то и пятисот. Ну, вот мы портфель уже взяли. Он 3150 нам обошелся. Тысячи полторы на канцелярию уйдет. Такое вот по мелочи. Форма на физкультуру. Это штаны, белая футболка, это кеды и чешки обязательно тоже", - говорит Наталья Тихонова.

Даже без верхней одежды и обуви набирается не меньше 15 тысяч рублей. Для бюджета молодой семьи со средним достатком сумма крупная. Для того чтобы собрать сына к школе, семье Тихоновых, например, пришлось отказаться в этом году от летнего отдыха. На фоне постоянного роста цен на продукты, жилищно-коммунальные услуги, увеличения налогов и вовсе печально становится.

Тем временем прогнозы экономисты делают с большой осторожностью. Доллар рванул вверх. Курс вырос выше 66 рублей впервые с ноября 2016 года. Российскую валюту вновь штормит в ожидании новых санкций. "Внесены два законопроекта. Один из них - ожидание того, что заблокируют корсчета нашим госбанкам, а второе - о запрете на приобретение вновь выпускаемых долгов в России. Пошла волна выхода иностранных инвесторов в наши облигации. И, соответственно, выход из рублевой зоны в долларовую", - комментирует Сергей Малых, инвестиционный консультант.

За сутки, по данным Центробанка, доллар немного прибавил. Теперь стоит 66 рублей 29 копеек. Вслед ползет и евро - 76,83.