День физкультурника в Иркутске отметят спортивными состязаниями 17:13, 09 августа 2018 г.



Пляжный волейбол, футбол и командный кроссфит. Соревнованиями отметят День физкультурника в Иркутске. Игры пройдут в эти выходные. На острове Юность в субботу показательный парный матч по большому теннису проведет мастер спорта Кирилл Крюков. Также пройдут шахматные партии на 10 досках. На площадке воркаута можно сдать нормы ГТО. Всех желающих ждут и на площадке пляжного футбола. Самых активных участников и болельщиков наградят призами. Другая праздничная площадка будет в районе Академического моста. В субботу там ждут любителей паркового волейбола. А в воскресение на пляже Якоби пройдет турнир по пауэрлифтингу и кроссфиту "Пляжная бойня".