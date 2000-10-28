Кусок шифера пробил крышу иномарки в Иркутске 17:09, 09 августа 2018 г.



Инцидент произошел на улице Трудовая. По словам очевидцев, на кровле здания проводили ремонтные работы. Около часа дня два листа кровельного материала упали вниз. Один упал в траву, а вот второй метко воткнулся в "Фольксваген Гольф", который стоял на парковке. К счастью, водителя внутри не было.

"Слышала, что там производятся какие-то работы, крики были. Повернула голову и смотрю: летит железная пластина, прямо в машину ударяется. Потом сюда все люди подошли, смотрим: наверху двое работников между собой перепираются: "зачем ты кинул?", а другой ему: "зачем ты кинул?", - рассказала очевидец происшествия.

Вскоре к дому подъехала машина и увезла строителей. Очевидцы сообщили: с владельцем поврежденного автомобиля рабочие говорить отказались. На место происшествия вызвали полицию. Удалось выяснить, что в здании работает подрядчик, он делает капремонт дома. Как пояснили в региональной службе капитального ремонта, подрядчик согласился возместить все убытки автовладельцу в полном объеме.