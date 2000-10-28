В Иркутске в водителя такси стреляли из травматического оружия 17:01, 09 августа 2018 г.



Водитель такси оказался в больнице после конфликта с пассажирами в Иркутске. По предварительной информации, инцидент произошел сегодня утром на улице Ширямова в районе остановки "Аэропорт". В соцсетях разместили фотографию. На ней видно, что у остановочного пункта стоят машины полиции и скорой помощи. Очевидцы рассказали, что видели, как на месте работают криминалисты. Известно, что в водителя стреляли трижды из травматического оружия. Мужчина жив. Было ли это попыткой ограбления или всему виной простая ссора, еще предстоит установить.