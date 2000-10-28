Новости "АС Байкал ТВ" теперь можно увидеть и на телеканале "Че" 14:41, 09 августа 2018 г.



В его эфирной сетке появились окна с нашими выпусками. Помимо новостей, на "Че" можно будет увидеть и полюбившуюся зрителям программу "Разговор о важном". В ней мы беседуем с известными иркутянами и гостями города. Говорим о событиях, которые вызвали широкий резонанс. Время выхода наших программ - праймовое. Новости в 20.00 и 21.00. "Разговор о важном" в 20.30. Телеканал "Че" у "Ростелекома" в кабельном телевидении на 27 кнопке, у "Дом.ру" - на 36-й и у ТТК - на 25-й. Если вы не нашли "Че" в списке каналов, уточните информацию о нем у своего оператора или позвоните в редакцию программы "Новости" по телефону 28-10-07.