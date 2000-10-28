Объемы сельхозработ в Усольском районе оценил губернатор Сергей Левченко 14:33, 09 августа 2018 г.



Усольский район начал уборочную первым в Иркутской области. В хозяйстве "Большееланское" уже убрали больше половины урожая. Собрали рекордные 34 центнера зерна с гектара. При этом на результаты не повлияла погода. В некоторых районах стояла настоящая засуха. Как идут сельхозработы, оценил губернатор региона Сергей Левченко.

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Настоящие красавцы - комбайны и грузовые машины - вышли в поле. Современные, технологичные, они даже выглядят внушительно. Между тем работники сельской отрасли помнят, как было раньше, когда зерно ссыпали в любой более-менее подходящий кузов. По работе передовых предприятий - хозяйств "Железнодорожник" и "Большееланский" - нельзя судить о всей отрасли. Но перспектива отчетливая. Во многом благодаря политике областных властей. "Да, я принял решение после скачкообразного повышения цен на ГСМ весной этого года, и сельхозпроизводители обратились ко мне с просьбой, чтобы мы компенсировали это. Я принял решение выделить 200 миллионов рублей на компенсацию за горюче-смазочные материалы", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

До конца августа компенсацию выдадут в первую очередь малому и среднему бизнесу. 52 миллиона добавит федеральный бюджет. К 2020 году аграрии должны производить не менее 1 миллиона тонн зерна. Этот показатель заложили в стратегию агропромышленного комплекса Иркутской области, которая взята за основу разработки госплана на ближайшие 5 лет. "Это вполне реально. В прошлом году мы собрали рекордный урожай - 872 тысячи тонн. На этот год с учетом дополнительно введенной в оборот пашни, посевной площади, она составляет 442 тысячи гектаров, и по зерновым культурам при прогнозируемой урожайности не менее 20 центнеров с гектара мы планируем получить не менее 880 тысяч тонн зерновых культур", - сообщил Илья Сумароков, министр сельского хозяйства Иркутской области.

Дальше – больше. Будут увеличивать площади, повышать урожайность. За счет этого миллиона фуражным и продовольственным зерном можно обеспечить всю потребность региона и часть зерна продавать, в том числе, и за рубеж. Китай, Монголия, Корея - рынки открыты.

Осматриваем молочную ферму "Железнодорожник". Она роботизированная. Система распределения сама учитывает потребности коровы и выдает ей столько корма и витаминов, сколько нужно. В ближайшие годы в Иркутской области планируют сделать еще 20 таких ферм. В Биликтуе достраивают родильный блок на 80 голов. Он тоже будет полностью роботизирован. Инвестиционный сельхозпроект получил более 70 миллионов рублей из областного бюджета.