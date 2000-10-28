Заболевание, от которого в начале июня погибли байкальские нерпы, опасно для домашних животных 14:27, 09 августа 2018 г.



Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура огласила результаты проверки. Напомним, 13 туш животных обнаружили в районе поселения Катково в Бурятии. Лабораторные исследования показали, что эндемики были больны парвовирусным энтеритом. Заболевание угрожает домашним животным, а трупный яд может повлечь тяжкие последствия для населения. Как известно, трупы нерп вовремя не вывезли. Их просто закопали в песок. Лишь через месяц сотрудники прокуратуры выявили этот факт. К этому времени трупы уже разложились. Останки вывезли и сожгли.