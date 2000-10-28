В коттеджном поселке под Иркутском люди остались без света и воды 14:26, 09 августа 2018 г.



Коммунальные заложники, или богатые тоже плачут. В коттеджном поселке под Иркутском жильцы вынуждены оплачивать услуги управляющей компании, которую не выбирали и сменить не могут. Почему формальная свобода оборачивается полной зависимостью, выясняла съемочная группа программы "Новости".

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4 года назад, когда Галина Гармаева купила таунхаус в коттеджном поселке под Иркутском, она не предполагала, что в итоге окажется без благ цивилизации. Вода в этом доме напрямую зависит от наличия электричества, а его как раз и отключили. Сделала это управляющая компания, которая, впрочем, с юридической точки зрения таковой не является. Да и не положена управляющая компания частным, немногоквартирным домам. Откуда же она взялась? Дело в том, что, кроме имущества жильцов, то есть домов и двориков при них, в поселке есть дороги, сквер, детская площадка. Есть общие на всех сети электричества и канализации, скважина для воды. Вот только имущество это не общее, а тоже частное, принадлежит застройщику территории, который и нанял некое ООО распоряжаться всем в поселке. А заодно предоставлять жильцам услуги в сфере ЖКХ. Их перечень довольно большой. "Уборка территории, уборка дорог, дворники элементарно, обслуживание парка, зеленые насаждения, стрижка газонов и прочая, прочая, прочая. Охрана", - говорит Анастасия Васильева, генеральный директор управляющей организации.

Так и получается: по названию и фактической деятельности - управляющая компания, но отчитываться ни перед кем не должна. Ни жильцы, ни государство не вправе регулировать величину тарифов, перечень услуг и их качество. А если кому-то не нравится? "Не хотят - не принимают услуги. Могут не подписывать договор. Но тогда им нужно самим позаботиться, каким образом им в дом попадет электричество, обратиться в сбытовую компанию, чтобы им предоставили положенные по закону 15 КВт, сделать свою скважину элементарно на своем земельном участке, сделать свою выгребную яму, заключить договор с вывозом твердых бытовых отходов", - объясняет Анастасия Васильева, генеральный директор управляющей организации.

На словах просто, на деле ни скважину, ни выгребную яму разместить негде: участки небольшие, и под ними уже проходят коммуникации. А энергетики отвечают, что менять существующую схему электроснабжения нецелесообразно. Тем, кто упрямится и не хочет платить за навязанные услуги, запрещают пользоваться дорогами, скверами и детской площадкой. Галина Гармаева договор на обслуживание с управляющей организацией не заключала. Женщине насчитали долгов на 700 тысяч за четыре года и отключили электричество. "Она говорит, что у меня задолженность большая. Хотя я оплачивала за электроэнергию на ее расчетный счет, у меня долгов с электроэнергией нет. А остальные позиции, которые она мне указывает, она мне не выставляет. И даже со мной, знаете, не утверждает. Даже не подходит, тарифы не согласовывает", - рассказывает Галина Гармаева, житель коттеджного поселка.

Сейчас суд рассматривает несколько дел против этой так называемой управляющей компании. А людям остается посоветовать подробнее изучать все условия при покупке жилья, чтобы не остаться в роскошном особняке без света и воды.