Алюминиевый гигант "Русал" скоро заморозит некоторые из своих региональных производств 14:19, 09 августа 2018 г.



Компания уже законсервировала Надвоицкий завод, который выпускал продукцию для США. Рынка сбыта компания лишилась несколько месяцев назад, когда Штаты ввели санкции против некоторых олигархов, в списке оказался и Олег Дерипаска. На складах "Русала" уже скопился готовый товар. Если ограничения не снимут, то компанию придется спасать государству. Не исключено, что алюминиевого гиганта и вовсе национализируют. Об этом сообщают "Вести.Экономика".