Ухудшение погоды и высокую пожароопасность прогнозируют в Восточных Саянах
14:18, 09 августа 2018 г.
Там пройдут сильные дожди, грозы, порывы ветра до 14 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов. В западных и северных районах в ближайшие три дня ожидают высокую пожароопасность лесов. В Иркутске осадков не прогнозируют, ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура днем +26. Сотрудники МЧС напоминают: туристы обязаны регистрировать свои маршруты в аварийно-спасательной службе.