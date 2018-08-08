8.08.2018 в Иркутской области поженились 200 пар 17:45, 08 августа 2018 г.



Магия чисел. Тремя восьмерками отличается сегодняшняя дата. Волшебная комбинация, в первую очередь, привлекла молодоженов. Семьями стали 200 пар в Иркутской области. Что принесут восьмерки тем, кто в них верит?

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Равнодушных к числам в торжественных залах сегодня нет. Услышать марш Мендельсона именно 8.08.2018 только в центральном отделе ЗАГСа Иркутска захотели больше ста пар.

Алексей и Надежда Ерофеевы решили даже специально подождать заветной даты. "Год ждали ради красивой даты. Восьмерка - знак бесконечности, для меня это много значит, муж согласился. Этот год было не просто ждать, мы подготавливались каждый день, поэтому год пролетел, можно сказать, незаметно", - признаются Алексей и Надежда Ерофеевы, молодожены.

Семерки и восьмерки - любимые числа молодоженов. В прошлом году многие пары стремились зарегистрировать брак 7.07.2017 и 17.07.2017. Этот год собрал любителей числа бесконечности. Правила для подачи заявлений на красивые даты ничем не отличаются от обычных. "На каждый из этих дней аншлаг из молодоженов, мы работаем без перерывов с утра до вечера. 8 июня мы принимали заявления, в принципе, даже сегодня мы спрашиваем, говорят: мы пришли, спокойно подали без очередей", - сказала Инга Трофимова, начальник центрального отдела ЗАГС по г.Иркутску.

Если дату рождения семьи можно спланировать, то с датой рождения ребенка остается надеяться только на удачу. Она улыбнулась родителям новорожденного Алексея. Первенца ждали 8.08. и прогнозы врачей малыш оправдал. "Я, конечно, загадывала, как и любая мама загадывает, что неплохо было бы родить именно восьмого числа, все-таки три восьмерки, и к тому же у меня у бабушки день рождения восьмого числа, она все ждала, что ей подарок сделаем", - рассказала Екатерина Сизых.

Нумерологи называют сегодняшнюю комбинацию волшебной. Три восьмерки только усиливают значение бесконечности. А сочетание всех чисел принесет результат любому делу. "В общем и целом цифры такие достойные, если мы говорим о матрице, очень интересные. Умненькие детки обязательно, и разум будет присутствовать в отношениях пар, которые сегодня создались. Восьмерки несут материальное подарки мира, это очень важно, и для новой семьи в том числе", - считает Елена Комиссарова, астронумеролог.

Следующая красивая дата 18 августа, на этот день заявлений подали еще больше пар. В результате на 250 счастливых семей станет больше.