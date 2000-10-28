Жители Иркутской области направят средства "Народных инициатив" на обеспечение безопасности дорожного движения 17:38, 08 августа 2018 г.



Об этом рассказал председатель Законодательного собрания Сергей Брилка, комментируя реализацию проекта в текущем году. Решать вопрос безопасности на дорогах будут комплексно. Деньги направят не только на ремонт дорожного покрытия и установку освещения, но и на обустройство искусственных неровностей, установку дорожных знаков и видеокамер. Большое внимание уделят пешеходным переходам. Они особенно востребованы в муниципалитетах области. Так, специальную разметку нанесут в Саянске, поселке Большая речка, в Киренске и Железногорске-Илимском.