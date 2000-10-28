Суд обязал минздрав Иркутской области выплатить 3,5 миллиона рублей частной клинике 17:37, 08 августа 2018 г.



Частная клиника отсудила почти 3,5 миллиона рублей у министерства здравоохранения Иркутской области. Случай уникальный, причем не только для нашего региона. Чиновники провинились в том, что несколько месяцев не выдавали частникам лицензию, хотя должны были сделать это за 30 дней.

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Эта клиника - частная. Работает учреждение уже 6 лет и ежегодно обслуживает от полутора до двух тысяч жителей региона. Помещение арендуют в обычной городской больнице. В конце 2016-го здесь сделали ремонт и обратились в минздрав, чтобы получить лицензию. Таковы правила. К процедуре отнеслись ответственно. "Прежде чем получить лицензию, предприятие должно быть абсолютно готово к осуществлению медицинской деятельности. То есть должен быть набран персонал, штат, должно быть готово оборудование, помещение. То есть мы несли определенные расходы, которые и сформировали эти убытки, и мы в рамках цивилизованного решения спора решили просто оспорить в судебном порядке", - говорит Артем Дыдыкин, главный врач частной клиники.

По закону выдать лицензию или отказать должны в течение 30-40 дней. В этот раз волокита затянулась на несколько месяцев. Все это время здесь не имели права принимать пациентов. Счет убытков пошел на миллионы. В региональном минздраве усомнились в подлинности некоторых документов, но прокуратура доказала обратное. "В выдаче лицензии было отказано, сослались на обстоятельства, которые не соответствовали действительности. В частности, недостаточность медицинского оборудования, при этом министерство здравоохранения даже не выезжало по месту оказания медицинской услуги, то есть произвольно установило, что его недостаточно", - сообщила Галина Шудловская, адвокат.

Суд длился 14 месяцев, прошло 34 заседания. И вот сейчас долгожданное решение: взыскать с минздрава 3,5 миллиона рублей компенсации. В областном правительстве с этим не согласны. "По инициативе министерства здравоохранения к участию в деле были привлечены министерство финансов Иркутской области, управление Роспотребнадзора по Иркутской области. А также для всестороннего и объективного рассмотрения дела министерством здравоохранения были направлены запросы в надзорные органы. После размещения арбитражным судом Иркутской области решения оно будет проанализировано министерством здравоохранения и обжаловано в установленном законом порядке", - сказала Жанна Пакулова, замначальника юридического отдела минздрава Иркутской области.

Даже в масштабах страны такое решение суда можно назвать громким прецедентом. Чаще всего частники просто боятся портить отношения с чиновниками и не идут в суд. При этом во взаимоотношениях бизнеса и власти все далеко не гладко. "У нас общее количество обращений по прошлому году около тысячи. И можно сказать, что все обращения к бизнес-омбудсмену Иркутской области - это все обращения, связанные с административным давлением. Потому что мы рассматриваем конфликты, где участвуют с одной стороны бизнес, с другой стороны орган власти. В нашем кейсе мы со стороны, в том числе уполномоченного, наблюдали некий произвол и произвольное толкование закона", - прокомментировала Эвелина Секулович, врио бизнес-омбудсмена Иркутской области.

По данным минздрава, сейчас в регионе имеют лицензию почти 800 частных клиник, их уже вдвое больше, чем муниципальных. Бизнес-медицина борется за то, чтобы наравне с обычными больницами и поликлиниками оказывать пациентам помощь по полисам ОМС, то есть за счет государства. И если этого удастся добиться, у нас с вами будет возможность выбирать, пойти в обычную больницу или в частную.