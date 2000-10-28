Опасные ограждения появились на десятом километре Байкальского тракта 17:29, 08 августа 2018 г.



Ограждения, которые, скорее, опасны, чем способны защитить. Непонятные сооружения появились на десятом километре Байкальского тракта. После реконструкции дорогу расширили, построили новые виадуки и развязки, однако по поводу некоторых участков у горожан возникли вопросы к строителям. Рядом с виадуком сделали пешеходную дорожку, хорошую на первый взгляд. Но если пройти дальше, то видно, что работа некачественная, ограждения непрочные и вскоре могут обвалиться, а где-то их и вовсе снесли вандалы. Рядом лестница, на которую очень сложно попасть. И ведет она непонятно куда: до остановки далеко, а пешеходного перехода или тротуара наверху нет. Такая же лестница стоит в нескольких метрах, но тоже не ведет к пешеходной зоне.

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