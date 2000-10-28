Тело погибшего альпиниста Сергея Глазунова навсегда оставят в горах Пакистана 17:11, 08 августа 2018 г.



Такое решение приняла семья молодого человека. Определить место, где находится разбившийся альпинист можно с помощью дрона, но извлечь тело затруднительно. Это может представлять опасность для жизнидругих людей. Напомним, Сергей Глазунов сорвался со скалы 27 июля во время восхождения на вершину Латок-1. Альпинист покорял гору вместе с напарником из Санкт-Петербурга Александром Гуковым. Последний провел неделю на высоте 6,5 тысяч метров в ожидании помощи. И дождался ее. Сейчас его жизни ничего не угрожает.