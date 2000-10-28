Пассажиров теплохода "Баргузин-1" ищут следователи 17:07, 08 августа 2018 г.



Людей допросят как свидетелей пожара на борту 29 июня этого года. Огонь вспыхнул в машинном отделении через несколько минут после того, как теплоход отошел от пристани "Ракета" в Иркутске. На борту было 5 членов экипажа и 81 пассажир. Никто из них не пострадал. Сейчас Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте выясняет все обстоятельства уголовного дела. Его завели по статье "Оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Пассажиров "Баргузина-1" просят позвонить в Иркутский следственный отдел на транспорте следственного управления - 8 (3952) 20-10-47.