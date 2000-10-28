Одиннадцатый этап самой протяженной в мире этапной велогонки стартовал в Иркутске 14:39, 08 августа 2018 г.



Бразилец, русский, немец, индиец, датчанин и испанец - эта команда на велосипедах уже проехала пол-России и направляется во Владивосток. Бездорожье, дождь, поломки, природные красоты и долгожданная встреча с Байкалом. На старте самого живописного этапа отважных велосипедистов провожала съемочная группа.

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Железный конь Пьера Бишоффа - его гордость. Дизайнерский раскрас, система навигации, технические новшества. На своих велосипедах в гонке участники Trans Siberian Extrem проводят часы. Только из Красноярска до Иркутска - больше тысячи километров. А остановиться – значит, потерять время. Или даже лидерство. Дорога не из легких. Даже на самом коротком этапе между Екатеринбургом и Тюменью хватило экстрима. "Они триста километров ехали в дожде. И встречный ветер был. То есть самый легкий этап был очень тяжелым. Ну и вчера на этапе Красноярск-Иркутск у них в первую ночь очень много дождя", - рассказал Пауль Брук, организатор велогонки Trans Siberian Extrem.

Участники гонки - а это шесть мужчин - стартовали в Москве 24 июля. Финиш в следующую пятницу во Владивостоке. Средняя скорость лидера сейчас составляет 31 километр в час. На всем пути велогонщиков сопровождает группа поддержки. На ее контроле питание, медицинская помощь, техническое обслуживание велосипедов. "Кстати, я во время этапа думал об этом. Что за всю гонку я проколол всего лишь два раза шины. Удивительно. Бывает за одну тренировку по 3-4 раза прокалываешься", - поделился Владимир Гусев, велогонщик.

Условия в гонке жесткие. На преодоление каждого этапа дается конкретный отрезок времени. Не уложился - сошел с дистанции. Спят по пять часов, едят прямо на ходу. Изредка останавливаясь на отдых. Отважиться на такое приключение - геройство. "В прошлом году я пересек Америку. 500 километров. Рассказывал об этом в соцсетях. После этого много людей подписались на мои аккаунты. Я доктор по профессии. И когда я решил сюда приехать, мне многие писали, что это отличная пропаганда моей работы, здорового образа жизни. Поэтому я здесь", - сказал Амит Самарт, велогонщик.

Иркутск - единственный город, где у гонщиков был день отдыха. Впереди самый живописный участок Trans Siberian Extrem.