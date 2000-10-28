"Зенит" на выезде уступил омскому "Иртышу" во втором туре первенства России по футболу 14:34, 08 августа 2018 г.



Хозяева выставили на игру самый оптимальный и, пожалуй, максимально атакующий состав. На 8-й минуте омичи получили право на штрафной удар. Илья Кунгуров уверенно забрал мяч в нижнем углу ворот. Зенитовцы перевели игру на поле соперников, и сами стали нагнетать остроту у ворот оппонентов.

На 16-й минуте уже иркутяне заработали штрафной, но после удара Дмитрия Пытлева мяч прошел выше ворот. Следом Аркадию Бондаренко удался неплохой удар со средней дистанции, но вратарь омичей уверено отразил атаку. В последующем игра была абсолютно равной, но на 35-й минуте "Иртыш" открыл счет. Во втором тайме преимущество было у иркутян. Что касается "Иртыша", то омская команда сделала ставку на скоростные качества своих нападающих, и это в итоге принесло ей успех. На 72-й минуте счет стал 2:0 - победа омичей. Очередной матч первенства России иркутский "Зенит" также проведет на выезде. 18 августа иркутская команда сыграет с "Читой".