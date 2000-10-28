К общественному движению "Волонтеры-медики" подключат все районы области, где есть медицинские колледжи 18:51, 07 августа 2018 г.



Вместо отдыха от лекций и экзаменов волонтерская работа. Так проводят каникулы студенты медицинских вузов и колледжей. Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" существует уже пять лет. А в Иркутске только с прошлого года. За это время к нему присоединилось более 300 человек. Кроме областного центра, волонтеры есть в Тайшете и Ангарске. А уже в конце августа к работе подключат все районы, где есть медицинские колледжи. О планах добровольцы рассказали заместителю министра здравоохранения России Олегу Салагаю. Кстати, тоже бывшему студенту Иркутского медуниверситета. Вуз он закончил 13 лет назад.

Олег Салагай, заместитель министра здравоохранения РФ: Сегодня более 14 тысяч волонтеров-медиков работают в нашей стране. А если посмотреть на количество людей, которым они оказывают помощь, то за время их существования, это количество измеряется несколькими миллионами.

Сергей Сокол, советник гендиректора госкорпорации "Ростех": Мы с Олегом Олеговичем обсуждали и продолжим обсуждать меры поддержки со стороны госкорпорации нашей медицины. Прежде всего, это касается обеспечения наших больниц самым современным оборудованием, которые производят предприятия госкорпорации. В том числе, организация санавиации на специально оборудованных вертолетах в труднодоступные места. Это мобильные медицинские пункты на базе КамАЗов.

Задача волонтеров-медиков, кроме помощи медицинскому персоналу, рассказывать людям о том, как важно беречь свое здоровье. Студенты призывают бороться с онкологическими заболеваниями, напоминают о профилактике ВИЧ и проводят массовые акции. Только одна из них под названием "Будь здоров" собрала больше 800 человек по всей области. Кроме того, волонтеры как медики сопровождают крупные мероприятия. Например, патриотическую акцию "Бессмертный полк", национальный праздник "Алтаргана" и молодежный форум "Байкал".