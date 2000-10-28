Иркутск присоединился к акции "Му cup, please" 18:01, 07 августа 2018 г.



Идешь в кофейню - захвати посуду. В некоторых заведениях Иркутска теперь можно налить кофе в свою кружку. Наш город стал участником акции, которая призывает людей отказаться от пластиковых стаканов. Пока в списке пять заведений. В одно из них отправилась съемочная группа программы "Новости".

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- Здравствуйте, можно кофе в свою кружку?

- Капучино, латте?

- Американо с молоком.

С такой просьбой в этот бар посетители приходят каждое утро. Акция, в которой участвует заведение, называется "Му cup, please". В Иркутске она стартовала недавно, но уже нашла отклик у горожан. Суть в том, что посетитель может прийти и попросить налить напиток в собственную кружку. Бонусом в кофейне дают печенье или скидки, у каждого заведения свои условия, но цель одна: призвать людей снизить потребление одноразового пластика. "Во-первых, из своей домашней кружки гораздо приятней пить кофе по утрам. Во-вторых, наверное, один из тоже ярких факторов, что не остается одноразовой тары. Это значит, меньше отходов", - говорит Константин Полунин, посетитель.

Акция зародилась в Белоруссии. Там эко-активисты оформили проект, разработали плакаты и эмблемы. Дальше инициативу подхватил Санкт-Петербург, и сейчас там около десятка таких кофеен. Вторым участником акции в России стал Иркутск. Но какое-то время организатора в нашем городе не было. Об акции узнала Дарья Бедулина. Она уже два года ведет свой собственный эко-блог в социальных сетях, поэтому посчитала идею очень интересной, а главное - полезной. Девушка решила продвигать эту идею в нашем городе. "Очень модно сейчас ходить со своим стаканчиком, согласитесь. Но при этом мало кто задумывается, что, выбрасывая стаканчик, он вообще-то выбрасывает пакет. И тем самым увеличивает еще количество пластика, выброшенного в природу, который будет там лежать около пятисот лет и больше", - считает Дарья Бедулина, старший научный сотрудник НИИ биологии ИГУ.

Сегодня пластик - одна из главных экологических проблем. Ежегодно в океан сбрасывают около девяти миллионов тонн полимера. Ученые прогнозируют, что к 2050-м годам такого мусора в мировых водах будет больше, чем рыбы. Ведь сам пластик не разлагается, а утилизировать его очень сложно. Только в России ежегодно выбрасывают 41 миллиард пластиковых стаканчиков для кофе. И, чтобы это остановить, достаточно взять с собой в кофейню свою кружку.