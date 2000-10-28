Более 300 сортов цветов собрали на выставке в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея 17:33, 07 августа 2018 г.



Огромные лилии и миниатюрные флоксы. Сотни сортов редчайших многолетников расцвели в центре Иркутска. В отделе природы областного краеведческого музея открылась выставка цветов.

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Огромные граммофоны, которые оставляют неповторимый след своим шармом и ароматом. О лилиях Раиса Баирова знает все в деталях и может рассказывать долго. Шутит, что родилась на грядке с этими цветами. "Лилия должна быть нами любима, потому что это наш родной цветок. Она родом из Сибири. Почти все лилии, которые культивируются в мире, имеют, если можно так выразиться, кровь сибирских лилий, видовых диких лилий. Они бывают капризные, бывают и плохо зимующие. Бывают замечательные и демократичные растения, которые могут расти в саду как сорняки", - говорит Раиса Баирова, организатор выставки.

Например, ла-гибриды - морозостойкие и зимуют в грунте без укрытия. Другие потребуют от садовода особого внимания. Но в итоге порадуют воображение своего даже весьма взыскательного хозяина. У сорта "Большой брат" самые крупные лепестки. "Форстрада" – новинка. Белые бутоны начинают цвести гораздо раньше других. От кремово-желтого до глубокого бордового. Богатство красок природе хватило на 50 сортов. И это не считая других многолетников. "Мы всегда пытаемся поразить наших посетителей. Внести какую-то новую струю, новое направление, новое веяние в растениеводстве, цветоводстве, ну и, естественно, в ландшафтном дизайне", - сказала Татьяна Лакеева, председатель клуба цветоводов "Радуга".

Флоксы, розы, гортензия. Необычные сорта дельфиниума - высокий новозеландский и низкорослый крупноцветковый. Всего в отделе природы областного краеведческого музея собрали более 300 сортов растений. Это самая крупная экспозиция многолетников за последние 16 лет. Продлится выставка до 10 августа.