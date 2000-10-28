Новые машины скорой помощи начали поступать в муниципалитеты Иркутской области 17:29, 07 августа 2018 г.



Автомобили закупили за счет средств областного бюджета. Так, восемь машин повышенной проходимостью уехали в Тулун и Тулунский район. Столько же поступило в Куйтунский - там старые машины уже не соответствовали новым стандартам оказания медицинской помощи. Пять новых автомобилей будут обслуживать больницы Боханского района. Председатель Законодательного собрания Сергей Брилка отметил: работу по наполнению районов новой медицинской техникой продолжат. Кроме того, важно уже на местах оценить практику эксплуатации автомобилей и понять, насколько соответствует нуждам их оснащение.