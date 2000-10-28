Подрядчику в Иркутске настоятельно рекомендовали больше никогда не проводить ремонт на муниципальных объектах 17:27, 07 августа 2018 г.



Сегодня в областном центре прошло выездное совещание. Мэр города Дмитрий Бердников проверил, как идут ремонтные работы в школах и детсадах, в том числе по реализации программы "Доступная среда". В детском саду №18 оборудуют лекотеку - специальное помещение для занятий с психологами и специалистами по развитию. Работу подрядчик практически закончил. Вот только качество подкачало.

"Объекты, которым мы уделяем пристальное внимание. Если у кого-то нет понимания того, что добросовестно, качественно и в срок для города нужно делать эти объекты, лучше поискать другую работу. Я об этом говорил, сегодня сказал подрядчикам, которые здесь работают. Нет - мы без них устраним, все необходимые замечания сделаем, проведем ремонт, но таким подрядчикам не место на наших социальных объектах", - заявил Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

В 44-й гимназии директор отметил: очень нужно решать проблему загруженности. Несколько лет подряд здесь набирают по семь первых классов, в каждом 35 человек. Мэр Иркутска поручил решить вопрос о строительстве нового блока начальной школы, а также современного стадиона при гимназии.