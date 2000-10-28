На выставку разбитых машин в Иркутске отправят учеников автошкол и нарушителей ПДД 16:43, 07 августа 2018 г.



Выехал на встречку - получи штраф. В Госдуме хотят смягчить наказание тем, кто в первый раз пересек сплошную. Сейчас за такой проступок водителя лишают прав. По статистике, именно выезд на встречную полосу чаще всего становится причиной самых страшных ДТП. Это наглядно доказали сотрудники полиции. В Иркутске открылась необычная выставка. В качестве экспонатов разбитые автомобили, которые по тем или иным причинам попали в аварию.

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Все эти авто стали участниками страшных ДТП. У каждого своя история. Искореженный кузов, груда стекла и металла - результат лобового столкновения, которое произошло после того, как черный "Рено" выехал на встречную полосу. Последствие - смерть. И таких историй тысячи. Чаще всего, аварии происходят из-за глупости. Водитель одной из машин под утро сел пьяным за руль, чтобы купить сигареты. До пункта назначения так и не доехал. А неопытный пилот "Субару Форестер" влетел в стену здания на улице Волжская. Он скончался на месте.

Сегодня на выставке девять автомобилей. Полицейские проводят экскурсию и рассказывают будущим водителям, чем может обернуться невнимательность на дороге. "Лучше в зародышевом состоянии, когда у курсантов не сформирована культура вождения, у него еще не сформировано поведение правосознательное, сейчас ему заложить нужные основы, чтобы потом он соблюдал ПДД", - говорит Юрий Ильенко, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.

На штрафстоянке есть автомобили, которые не участвуют в основной выставке. По ним еще ведут следствие. Например, это как раз те машины, которые стали участниками массовой аварии 29 июля на Иркутном мосту. В результате происшествия пострадали шесть полицейских. Одним из них был Ренат Туйкин, он в том происшествии тоже получил травмы. "В тот момент, когда из патрульной машины выходил, взор обратил назад и увидел, как машина несется на большой скорости. Успел маленько отскочить, но все равно ноги были задеты. То есть я упал, потом встал и побежал к другим сотрудникам оказывать помощь", - рассказал Ренат Туйкин, инспектор ДПС г.Иркутска.

Выставку подобных экспонатов сделают ежемесячной. Автомобили периодически будут менять. Полицейские планируют приглашать сюда не только будущих водителей, но и мелких нарушителей.

Статистика не утешает. С начала года в регионе произошло более 1600 ДТП, в которых пострадали 2000 человек, 166 из них погибли. Машины некоторых из них превратились в экспонаты, наверное, самого страшного в России музея.