Иркутский фотограф Евгений Доманов, рискуя жизнью, снял на видео медведя 16:14, 07 августа 2018 г.



Иркутский фотограф Евгений Доманов с риском для жизни провел впечатляющую видеосьемку хозяина тайги. Неожиданная встреча с медведем случилась на северо-востоке Байкала во Фролинском заповеднике. Там фотограф находился в составе экспедиции "Океан Байкал 2018". Результат своего рискованного творчества Доманов выложил сегодня в соцсетях. И добавил к видео пометку: "Не повторять. Опасно для жизни".

Медведь подобрался прямо к лагерю путешественников. Обнюхал стоянку, не побоялся подойти к костру. По словам Доманова, молодой хищник остановился после того, как Евгений поднял вверх руки. Таким образом, человек стал казаться животному выше, и медведь отступил. Евгений тоже стал отходить назад, не отворачиваясь от косолапого. Таким образом "фотоохота" обошлась без жертв. К слову, рисковал не только Доманов, но еще и тот человек, который снимал, как работает фотограф.