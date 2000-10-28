Восемь туристов вызволили из водного плена в Казачинско-Ленском районе 16:12, 07 августа 2018 г.



Там завершилась спасательная операция, которая продолжалась пять дней. Подготовленные спортсмены на севере области готовились к участию в соревнованиях по экстремальному сплаву. Маршрут туристы зарегистрировали. Первые две недели группа выходила на связь, потом люди сообщили, что горная река Укучикта поднялась из-за сильных дождей и спуск по ней на катамаранах стал невозможным. Кроме того, на берегах реки непроходимая тайга, без пешеходных троп. На поиски людей отправились две группы спасателей на аэролодках. Они добирались до места за двое суток. В итоге всех удалось спасти. Людей погрузили на третью лодку, подготовленную специально для них, и отправили в обратный путь.