Памяти Владимира Гуркина: в Черемхово появились голубятня и выстланный досками двор 14:55, 07 августа 2018 г.



В память об авторе пьесы "Любовь и голуби". В черемховском городском сквере попытались воссоздать часть декорации известной кинокомедии. Место, где расположился двор семьи Кузякиных, и без того излюблено земляками известного драматурга. Почему, расскажем в следующем материале.

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Дом на улице Гастелло в Черемхово знают многие. Здесь жил Владимир Гуркин - автор пьесы, он же автор сценария любимой миллионами кинокартины "Любовь и голуби". С черемховцев же драматург писал образы главных персонажей Васи и Нади Кузякиных. Причем даже имена героев менять не стал. Они и не возражали, несмотря на пикантность ситуации, описанной в пьесе, где поездка на отдых главного персонажа обратилась семейной драмой.

Семьи Гуркиных и черемховских Кузякиных были очень дружны, вспоминает и сегодня мать драматурга Валентина Петровна. Говорит, соседи их были очень порядочные. Но мало ли что в жизни бывает! "На курорты все время ездил, избаловался. Он и не обижался. Говорю: "Ты не смей обижаться! Володя пьесу "Любовь и голуби" просит написать". Надя говорит: "Я его брошу!" Я говорю: "Да все мужики такие!", - рассказывает Валентина Гуркина, мать драматурга Владимира Гуркина.

В память о дворе, в котором в фильме "Любовь и голуби" происходит так много ярких сцен, в Черемхово поставили деревянную композицию - голубятню и выстланный досками двор. Когда режиссер Владимир Меньшов еще до съемок приезжал в гости к Гуркиным, он увидел такой двор у них и решил перенести его в фильм.

Небольшой сквер, посвященный знаменитому земляку, для черемховцев стал особенным местом. К монументу с голубями традиционно приходят молодожены и загадывают желания. Голубя здесь считают своеобразным символом города. Эти птицы были всегда и в творчестве, и в жизни самого Гуркина. Они в 2010 году прилетели и попрощаться с автором пьесы. "Когда были похороны Владимира Павловича Гуркина, он похоронен на Черемховской земле, когда шла церемония прощания, опустили гроб, и стая голубей опустилась на гроб, и никто не мог их оттуда выгнать. Был вынужден один из молодых людей спуститься, чтобы попросить этих голубей улететь. Это не байка никакая, я сама была свидетелем этого", - вспоминает Елена Горбунова, заведующая телевизионным отделом информационного центра г.Черемхово.

Благоустройство сквера еще не окончили. Здесь планируют разместить портрет Владимира Гуркина с его цитатой о том, что считал в жизни главным. О чем, собственно, пьеса "Любовь и голуби". Что "мужчина и женщина должны встретиться, создать семью и жить по-божески".