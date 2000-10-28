Школа №19 станет базой развития КВН для иркутских учеников 18:30, 06 августа 2018 г.



В новом здании учебного заведения будут проводится игры и репетиции команд, проходить тематические встречи. Об этом на встрече с юмористической командой "Кино" сообщил мэр Дмитрий Бердников. Также градоначальник обсудил создание смены школьного клуба веселых и находчивых на базе муниципального лагеря "Байкал". Вожатыми могут стать сами КВНщики. В свою очередь, члены команды "Кино" предложили для реализации общественный проект, направленный на имиджевое продвижение Иркутска. Это будет серия видеороликов о самых интересных и красивых местах города.