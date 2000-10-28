Большой праздник близнецов состоялся в Иркутске 18:26, 06 августа 2018 г.



У них одинаковая внешность и дата рождения. А вот характеры зачастую отличаются разительно. Близнецы и двойняшки встретились на фестивале в Иркутске. На острове Конный прошел их первый совместный праздник. И нужен он был не только для знакомства, но и для обмена опытом. Как проявляется ревность близнецов и почему не все из них одобряют пристальное внимание к своей похожести?

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Для всех на одно лицо. Но только не для родителей. Своих мальчиков Анна и Владимир Гусевы научились различать почти сразу после рождения. Во-первых, характер. Даже в год и два месяца близнецы ведут по-разному. Во-вторых, есть нюансы, которые умеют подмечать только мама и папа. "Лицо пошире у Платона. А у Семена вытянутое. По форме головы. Щечки шире, а у этого уже. И Платоша пополнее, как нам кажется. А этот более в рост. Хотя вес одинаковый", - говорят Анна и Владимир Гусевы, родители близнецов.

Большой праздник близнецов начался с общения в интернете. В одной группе собрались больше сотни семей, где есть двойное и даже тройное счастье. Общих тем для обсуждения оказалось много. И это не только вопросы, где покупать одежду и как подбирать коляску. "Есть у нас также психологи, которые рассказывают о кризисах двойняшковости. У двойняшек очень сильно развита ревность. Это как у погодок, так и у двойняшек-близнецов, прямо страшное дело. Плюс они копируют друг друга, если один падает в истерику, то и второй за ним", - рассказывает Анна Филиппова, один из организаторов Большого праздника близнецов.

О таких кризисах хорошо знают сами близнецы. К 19-ти годам Вероника и Женя сумели эти проблемы побороть. А ведь было время, когда хотелось избавиться от навязчивой одинаковости: носить разную одежду и прически. Даже получать высшее образование собирались в разных университетах. Но сейчас переломные моменты в прошлом. И друг без друга девушки уже не могут. "Единственное, что не нравится, что люди тычут пальцем и говорят: о, смотрите, близнецы! Это просто надоедает. Возникают неудобства, когда все воспринимают нас как одного человека, как одну личность. Хотя мы совершенно разные люди, даже разные по характеру", - делятся Вероника и Евгения Заиграевы, близнецы.

Сколько их, похожих друг на друга людей, подсчитать сложно. В России только в прошлом году их родилось больше 17 тысяч. А в Иркутской области, по данным службы ЗАГС, за первые полгода 2018-го на свет появились 200 близнецов.