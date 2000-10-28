Новый радиологический корпус построят в Иркутске к 2022 году 17:37, 06 августа 2018 г.



Сегодня запустили символический хронограф, который будет отсчитывать время до долгожданного события. Здание оснастят оборудованием, которое позволит спасти многие жизни. О том, как современная медицина соединяется со сверхсовременной физикой, расскажем далее.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Отсчет пошел. Теперь у строителей есть четыре года, чтобы на этом месте появился новый корпус онкодиспансера. Но областные власти уверены: стройку закончат раньше срока. Ведь у нас есть положительный опыт ответственных строек. Сейчас лучевая терапия показана двум третям онкобольных региона.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области: Мы договорились с федеральным правительством, с федеральным Министерством здравоохранения о том, что те средства, которые мы будем вкладывать в онкологический центр со стороны области, они будут примерно на половину компенсированы финансированием другого оборудования в другие наши медицинские учреждения. Соглашение 15-летнее, 3 года строительства, затем еще 12 лет эксплуатации.

Олег Салагай, замминистра здравоохранения РФ: Сам проект очень амбициозный. И его роль важна не только для пациентов. Прежде всего, конечно, для пациентов. Она важна еще и для врачей. Это совершенно новый уровень радиологической помощи не только населению Иркутской области, но населению близлежащих регионов.

Лечиться здесь смогут не только россияне, но и зарубежные граждане. Планируют, что клиника станет местом притяжения для так называемого медицинского туризма. А пока из иностранцев здесь врачи. Из Японии прилетел целый десант онкологов, чтобы обменяться опытом. Общение иркутских и токийских специалистов стало ежегодной традицией и длится уже более 12 лет. И всегда есть чему научиться и тем, и другим.

К постройке нового корпуса в Иркутске приступят уже осенью. Само здание построят за два года, затем начнется самое сложное и ответственное - комплектация центра оборудованием. Не исключено, что за время стройки медицинская физика шагнет далеко вперед. "Будет поставлен циклотронно-радиохимический комплекс, который позволит вырабатывать радиофармпрепараты, так нужные в регионе. И обеспечить не только центр, а еще и в рамках развития пэт-отделения, которые могут быть запущены и в Иркутской области, и в близлежащих регионах", - сказал Денис Чередниченко, генеральный директор "Русатом Хэлскэа".

Сейчас в нашем онкоцентре проводят более 12 тысяч операций ежегодно. Некоторых из них получится избежать именно благодаря современной лучевой терапии. А пока нужно подумать о тех, кто будет работать на сверхсовременном оборудовании. В ближайшее время из региона отправят на стажировку пять молодых специалистов, которые должны вернуться в Иркутскую область настоящими профессионалами.