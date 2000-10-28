В школах Иркутского района готовятся к учебному году, два новых учебных заведения откроются 1 сентября 17:28, 06 августа 2018 г.



В этом году за учебные парты в деревнях и селах Иркутского района сядут более 20 тысяч детей. Открыть свои двери готовятся две новых школы. Строительство еще трех планируют начать в этом году. А для остальных учебных заведений закончилось время капитального ремонта, и началась приемка. Вместе с комиссией в оёкскую среднюю школу отправилась съемочная группа программы "Новости".

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Хозяйка книжных полок и школьных знаний. Людмила Каликина - сельский библиотекарь. Хвастается, фонд оёкской школы хоть и не самый новый, но зато самый полный. В запасе более 20 тысяч книг. Аккуратно расположенные на стеллажах они ждут начала нового учебного года. Сегодня в школе приемка. Готовность проверяет специальная комиссия. За лето в здании полностью заменили кровлю, капитально отремонтировали пищеблок, медицинский кабинет, туалетные комнаты. "Самая проблемная сейчас точка остается для нас - это система отопления. К сожалению, туалеты, система отопления, водоснабжения у нас еще остаются в достаточно плачевном состоянии. Но составлены уже сметы, есть конкретные сроки, когда планируется провести эти работы. Также планируется капитальный ремонт спортивного зала средней школы. Уже проектно-сметная документация готова", - рассказала Ольга Тыртышная, директор оёкской средней общеобразовательной школы.

Но больше всего в Оёке ждут, когда на смену этому зданию появится новая школа. Земельный участок под строительство в центре поселка сейчас оформляют. Специалисты проводят экспертизу, готовят проект. Самая большая проблема сельских школ Иркутского района - нехватка мест. Дети учатся в две смены. Например, эта постройка 1975 года была рассчитана на 250 учеников. Сейчас в двух филиалах учится более 800 школьников. "Большая нехватка мест, потому что Иркутский район развивается с такой скоростью. Сейчас у нас детей будет учиться около 20 тысяч. В этом году начнем строить на 1275 мест в Луговом, уже в этом месяце зайдем, в Хомутово тоже заходим в этом месяце на 725. И село Грановщина. В этом году мы должны начать строить три школы", - сообщил Леонид Фролов, мэр Иркутского района.

Еще две новых школы впервые откроют свои двери уже к 1 сентября этого года - в поселках Горячий Ключ и Молодежный.