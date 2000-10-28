XXI "Мемориал иркутских легкоатлетов" завершился в областном центре 16:36, 06 августа 2018 г.



Этот турнир на стадионе ИрНИТУ - дань памяти ведущим спортсменам и тренерам региона. Сами соревнования всероссийские: приехали спортсмены из Санкт-Петербурга, регионов Сибири и Амурской области. Организаторы ожидали ведущих атлетов из Новосибирска, Алтайского и Забайкальского краев, Якутии.

Иркутская область представила на "мемориал" сильную команду. В активе нашей сборной 59 медалей: 19 золотых, 17 серебряных и 23 бронзовые. "Наша команда выступала практически на всех соревнованиях, буквально четыре дня назад мы вернулись со спартакиады молодежи, где завоевали 3 медали. И в общем команда наша заняла 11 место, это довольно-таки высокий показатель на данный момент. У нас смена поколений, радуют молодые спортсмены. Значит, будет радость через несколько лет и во взрослом спорте", - сказал Василий Шкурбицкий, главный тренер сборных команд Иркутской области по легкой атлетике.

Лучше других выступил 16-летний иркутянин Владислав Скулин. В беге на 100 и 200 метров он завоевал золотые медали. Такой же результат у Екатерины Корнюшовой. Чемпионом на двух дистанциях - 800 и 1500 метров - стал и Николай Воливецкий.