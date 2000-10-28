Первую в России выставку разбитых автомобилей откроют завтра в Иркутске 15:24, 06 августа 2018 г.



Результат неосторожности на дороге наглядно, со списком жертв. Первую в России выставку разбитых автомобилей откроют завтра в Иркутске. Машины, с каждой из которых связано смертельное ДПТ, собрали на штрафстоянке в поселке Жилкино. Всего автомобилей девять, погибли в них также девять человек, пострадали еще 12. Аварии разные: выезд на встречку, пьяный за рулем, наезд на пешехода, лобовое. Первыми посетителями станут выпускники автошкол, им предстоит пополнить ряды водителей уже в ближайшее время. Так что увидеть, к чему приводит несоблюдение правил, будет нелишним. После открытия выставка будет работать постоянно, также экспонаты будут демонстрировать злостным нарушителям.