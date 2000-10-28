Маршрутный автобус в Иркутске прямо во время движения лишился нескольких деталей 14:46, 06 августа 2018 г.



Осторожно, аккумуляторы на дороге! Маршрутный автобус буквально начал рассыпаться на ходу в Иркутске. На повороте на остановке "Курорт "Ангара" у ПАЗика вылетело несколько деталей. Они попали под колеса других участников движения. Тем не менее, пострадавший автобус не снизил скорости и продолжал ехать по маршруту. Как скоро его водитель заметил, что транспорту недостает запчастей, остается только догадываться. Если и вы сняли интересное видео, поделитесь им в нашей рубрике "Ты очевидец". И вместе в вами посмеются или возмутятся тысячи телезрителей.