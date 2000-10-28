На станцию "Иркутск-Пассажирский" прибыл паровоз, как и 120 лет назад 14:31, 06 августа 2018 г.



Назад в XIX век. Историческую обстановку создали на центральном вокзале Иркутска. На станцию, как и 120 лет назад, прибыл первый поезд. Общую картину события восстанавливали по историческим справкам. Только вместо инженеров-строителей в этот раз в вагонах ехали ветераны железнодорожной отрасли. Состав от отправления до прибытия сопровождала съемочная группа программы "Новости".

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Удивление и восторг пассажиров можно понять. Такой поезд точно не увидишь в будни. Настоящий паровоз, украшенный как и 120 лет назад. Вся бригада тоже преобразилась - на них форма времен царской России. Впрочем, для железнодорожников - это единственное отличие в повседневной работе. С этим локомотивом 1952 года они хорошо знакомы. Работают на нем постоянно. Вот и сегодня пришли совсем рано, чтобы подготовить поезд к торжеству. "С семи утра. Все в работе, затопили, прогрели, поставили на пары. Все сделали. Этот паровоз - труженик, ходит в порт Байкал. Он завтра поедет на смену, повезет туристов", - сказал Сергей Ведерников, машинист-инструктор паровозной колонны.

А сегодня его пассажиры - ветераны железнодорожного дела, почетные гости праздничного состава. Для них даже этот небольшой отрезок дороги от станции "Сортировочная" до центрального вокзала - повод для приятных воспоминания. Им знаком каждый остановочный пункт в пути следования.

Александр Степанов, почетный работник ВСЖД: Свою трудовую деятельность начинал с локомотивного депо "Иркутск-Сортировочный". Работал там два года слесарем по ремонту тяговых двигателей. Затем закончил институт, стал железнодорожником, был главным инженером вагонного депо "Иркутск-Пассажирский".

Наталья Данилюк, почетный работник ВСЖД: Проработала на железной дороге в "Иркутской-Сортировочной" станции 37 лет. По направлению приехала с Донецкой железной дороги. Начинала с монтера пути, потом техника колодка, техник дистанция, инженер по технике безопасности.

Тогда, 120 лет назад, посмотреть на первый поезд пришел весь Иркутск. Зрители занимали места вдоль полотна железной дороги. А еще на горе на правом берегу и на островах Ангары. Смотрели на состав с лодок и парохода. Вокзал тогда уже был, его закончили строить как раз к августу 1898 года. Это была главная станция Забайкальской железной дороги и важный пересадочный пункт. Об этом знали все, кто в начале ХХ века ехал на восток. Иркутск и сейчас остается значимым местом железной дороги, хоть и называется она теперь по-другому - Восточно-Сибирская. "Мы сейчас мощно развиваем Транссибирскую магистраль, модернизируя объекты инфраструктуры, реконструируя станции. Аналогично, как и БАМ, сейчас претерпевает второе дыхание. Вы слышали о БАМе-2? Это сегодня не фантазия, не перспективы, а реальное событие", - говорит Василий Фролов, начальник ВСЖД.

180 миллионов тонн - столько грузов должно проходить в год по Транссибу и БАМу к 2024 году. Вряд ли такие объемы перевозок могли представить те, кто встречал первый поезд 120 лет назад.