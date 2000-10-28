Расследование обстоятельств смерти иркутянки от липосакции продолжается 18:44, 03 августа 2018 г.



Сложную судебно-медицинскую экспертизу проведут специалисты, чтобы узнать все обстоятельства смерти иркутянки от липосакции. Наша программа уже рассказывала, как пациентке одного из научных центров неудачно сделали операцию. Прошлой весной женщина решилась на липосакцию. Процедура прошла успешно. Но следующие полгода стали кошмаром: высокая температура, недомогание. К тому же появился свищ, который никак не заживал. После второй операции женщине стало хуже. Из научного центра клиентку перевезли в областную больницу, где она и скончалась. Уголовное дело завели по факту причинения смерти из-за неосторожности. Расследование продолжается.