Бойцы усольского поискового отряда подняли останки советских солдат, погибших в Великую Отечественную войну 17:58, 03 августа 2018 г.



Вернулись из боя. Бойцы усольского поискового отряда подняли останки 14 советских солдат, погибших в сражениях Великой Отечественной. Раскопки проходили в Ленинградской области. Что нового удалось узнать поисковикам во время экспедиции? И что пришлось испытать? Расскажем далее.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Аккуратно из земли, корней деревьев и мха достают останки солдата. В 150 километрах от Санкт-Петербурга, неподалеку от города Кириши. Здесь, в непроходимых зарослях и болотах, в течение трех недель вели поиски бойцы усольского отряда "Искатель". Одного из самых старейших в Иркутской области, с 36-летней историей. В составе десять человек - школьники и студенты.

Матвей Коробицин, боец поискового отряда "Искатель" им. И.А. Засухина: Ты понимаешь, что здесь проливалась человеческая кровь, что здесь погибали люди, здесь были бои. Это все ощущается. Ты все это понимаешь. Становится страшно порой.

Мария Пелихова, боец поискового отряда "Искатель" им. И.А. Засухина: Достаешь по косточке, у тебя мурашки, мандраж. Понимаешь, что ты прикасаешься к человеку, который отстаивал, защищал Родину.

Во время Великой Отечественной войны здесь шли ожесточенные бои. Поисковикам удалось найти личные вещи и фрагменты костей 14 советских солдат. Скорее всего, это две разные группы, которые выполняли здесь задания. Одна из них зимой 1941-го в составе 54-й армии. Среди находок звезды с пилоток, валенки, штыки от винтовок, крышки от котелков. И самые ценные - два медальона. В одном из них даже сохранился вкладыш. Сейчас он на экспертизе у специалиста в республике Коми. "Вторая группа солдат была найдена в пяти километрах от нашего лагеря. То есть это вообще дебри и болота на самом деле, непролазные чащи, очень сложно было туда добираться. Это летняя уже операция. Мы это поняли по амуниции как раз. Найдены несколько пар ботинок солдатских", - рассказала Нина Торопкина, руководитель поискового отряда "Искатель" им. И.А. Засухина.

Найденные останки советских солдат захоронят в торжественной обстановке 2 сентября в поселке Погостье Киришского района.