Экологические отряды мэра чистят Иркутск от самовольной рекламы 17:43, 03 августа 2018 г.



Город без самовольной рекламы. В Иркутске проходит общественная акция "Рекламный патруль". От листовок, плакатов, объявлений и афиш чистят фасады зданий, фонарные столбы, остановочные пункты. Экологические отряды мэра сегодня работают на улицах областного центра. Согласно правилам благоустройства Иркутска размещать любые рекламные объявления и надписи можно только на информационных досках и конструкциях.

"Казалось бы, это мелочь. Тут бумажку наклеили, там наклеили. Но все вместе это уродует наш город. Город исторический, культурный", - подчеркнул Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Такие рейды бойцы экологических отрядов проводят постоянно. До конца лета планируют завершить работы во всех округах Иркутска. Горожане могут помочь в очистке города от самовольной рекламы. Для этого достаточно всего лишь выложить фото в специальных группах "Рекламный патруль" в соцсетях и указать адрес. Все заявки передают для отработки в профильные комитеты.