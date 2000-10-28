Качественные и недорогие продукты можно приобрести в новом магазине в Иркутске 17:11, 03 августа 2018 г.



Очередные проблемы пообещали России власти Америки. Российская валюта может упасть на 15%, то есть примерно до 72-73 рублей за доллар в случае, если США введут санкции в отношении государственного долга России. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Что же делают жители России в целом и Иркутской области в частности в ответ на инсинуации? Как всегда вспоминают науку выживать в любых экономических условиях и умение покупать выгодно и со смыслом.

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Умение вовремя сориентироваться в экономической ситуации - это особенность жителей Иркутской области. Опыт давний и известный. Покупая продукты, приходится учитывать несколько факторов.

- На цену и на качество внимание обращаешь.

- Обращаю внимание, на качество продуктов смотрю

- На качество смотрю, а потом уже на все остальное.

- Хочется, чтобы все было подешевле.

Торговля оперативно откликается. С начала года в областном центре открылось несколько магазинов, где цены ниже, чем в супермаркетах и гипермаркетах. "Люди начинают сегодня экономить, начинают сберегать, потому что понимают, что завтра может быть еще хуже. Именно поэтому сегодня магазины низких цен пользуются большим спросом", - комментирует Надежда Грошева, экономист.

Нет большого количества ярких упаковок, зато есть надежные и качественные крупы, мука, консервы. И недорого. В Иркутске открылся первый магазин "Сахарок" торговой сети "Усолье Соль Трейд". По области их уже несколько, работают также в Чите и в Улан- Удэ. "Корма для животных производим сами. Поэтому цена на них очень низкая, привлекательная. Всегда в наличии корма для сельхозживотных, птиц, для собак корма. Крупа, сахар, макароны - все закупается большими объемами. Удобная фасовка у всех, сумочки сахарные", - говорит Ирина Юдакова, руководитель розничной сети компании "Усолье Соль Трейд".

Магазин в Иркутске на улице рабочего Штаба открыли по просьбам покупателей. Владельцы сети после участия в "Байкальской ярмарке продовольствия" проанализировали пожелания жителей города и поняли, на что нужно ориентироваться. Оказалось, что наличие уже готовых кормов для животных очень удобно для тех, кто следует из города на собственные подворья и дачи. Да и все остальные продукты лишними никогда не будут.