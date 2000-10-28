Нагрудные знаки к почетной грамоте Заксобрания области получают жители региона 16:46, 03 августа 2018 г.



Награды вручают представителям разных профессий: врачам, юристам, учителям, военным, инженерам. Почетной грамотой Законодательного собрания за 12 лет удостоены 800 человек. Каждому из них вручают нагрудный знак и его лацканный вариант – фрачный значок. Это выпуклая звезда золотого цвета с темно-бордовым крестом. В центральной части медальона изображен герб Иркутской области.

"На предпоследней сессии мы приняли закон о ветеранах труда Иркутской области. И номинанты нашей почетной грамоты имеют право стать ветеранами труда Иркутской области с соответствующими льготами, которые в связи с этим у нас учреждены законом", - сказал Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Дополнения к областному закону "О наградах и почетных званиях Иркутской области" утвердили на 60-й сессии Законодательного собрания Иркутской области второго созыва. Всего за пять лет работы депутаты приняли более 700 законов, около 200 посвящены социальной сфере.