Футболисты "Зенита" поблагодарили болельщиков за поддержку 14:29, 03 августа 2018 г.



"Это наша общая победа". Иркутские футболисты ответили своим болельщикам после первого матча нового сезона чемпионата России. В 1/64 "Зениту" сразу выпал принципиальный соперник - команда из Читы. У забайкальцев наши спортсмены не выигрывали ни разу. Настроиться на победу футболистам помогли земляки.

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В соцсетях запустили флэшмоб в поддержку зенитовцев. В нем приняли участие и бывшие иркутяне, которые стали настоящими спортивными звездами. Первым слова поддержки нашел известный комментатор Константин Генич. Не остались в стороне и действующие футболисты - спартаковцы Андрей Ещенко и Денис Глушаков. Такая поддержка помогла футболистам победить. Теперь наши футболисты готовятся к игре на следующей стадии чемпионата - 1/32. Матч команда проведет дома 22 августа. Соперника иркутян определит жеребьевка. Это будет приморский "Луч", хабаровский "СКА", "Томь" или новосибирская "Сибирь".