Иркутские борцы готовятся к турниру памяти Михаила Елбаскина 14:27, 03 августа 2018 г.



Иркутские борцы готовятся к турниру памяти Михаила Елбаскина - первого чемпиона бурятского народа по вольной борьбе. До соревнований осталась всего неделя. Поэтому сейчас у спортсменов усиленные тренировки.

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Обливаясь потом, эти юноши упорно выполняют упражнения. Прокачивают мышцы, тренируют выносливость. Обычный процесс, говорят тренеры. Занимаются ежедневно по три раза. От спортклуба "Арена" на предстоящем турнире будут выступать 25 борцов. Конкуренция сильная. Поэтому сейчас на тренировках пытаются проработать все нюансы, чтобы на ковре быть первыми. "Михаил Елбаскин - знаковая, конечно, фигура для бурятского народа. И многие спортсмены считают за честь побороться на турнире его памяти. Неплохие призовые для ребят, есть возможность немножко заработать", - говорит Баир Ильин, старший тренер.

Константин Топшиноев - абсолютный чемпион прошлогоднего турнира среди юношей. В свои 18 он уже выступает за российскую сборную. В борьбу его привел брат, когда Косте было всего 8. С того момента Топшиноев с борьбой не расставался. Занимается и вольной, и бурятской. За 10 лет показал отличные результаты. "Хочу на Олимпиаде выступить. Медаль завоевать. Стремлюсь к этому. Готовлюсь", - поделился Константин Топшиноев, борец.

Турнир по национальной бурятской борьбе традиционно проводят в Ольхонском районе, на родине Михаила Елбаскина. Более 500 спортсменов из Иркутской области, Бурятии, Якутии и Забайкалья сразятся за звания сильнейших. Турнир стал стартовой площадкой для многих известных сегодня борцов.