Единственная в Иркутской области Гроссмейстерская школа работает в Усольском районе 14:23, 03 августа 2018 г.



Стратегия и тактика на летних каникулах. Юные шахматисты Иркутской области получают уроки от сильнейших мастеров своего дела. Гроссмейстерская школа собрала поклонников занятия, о котором до сих пор спорят: спорт это, игра, наука или искусство?

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Разбор каждой игры турнира настоящим гроссмейстером! Идет анализ позиций и показывается, как можно было лучше сыграть в ходе встречи с соперником. Получить знания от лучших в своем деле специалистов - это уникальная возможность для юных шахматистов и бесценный опыт. "Взгляд гроссмейстера на шахматы сильно разнится с другими специалистами. Даже с кандидатами в мастера. Они видят шире и глубже шахматную картину. Когда только начинаете играть в шахматы, взгляд фокусируется только на одной комбинации. Как ходит слон, люди учат. И геометрия шахматная - всю доску не видно. Чем выше уровень, тем шире доска. За один момент можно больше проанализировать, воспринять. Вот гроссмейстеры воспринимают доску целиком. Дети многие сюда едут и видят, для чего вообще занимаются шахматами", - говорит Кристина Виньковская, вице-президент Иркутской шахматной федерации, руководитель проекта "Гроссмейстерская школа-2018".

Летняя Гроссмейстерская школа - единственная в Иркутской области. В этом году турниры проходят на базе в Усольском районе. Поскольку в Иркутске гроссмейстеров нет, то организатор - Иркутская шахматная федерация - пригласили специалистов из Кемерово и Тюмени. Среди юных шахматистов не только жители региона, но и Улан- Удэ, Москвы и Подмосковья. Возраст от 6 до 17 лет. У кого-то уже высокий разряд, но есть те, кто делает первые шаги на шахматном поле. "Я не очень увлекаюсь спортом, я больше люблю игры, где надо умом. Когда начал полгода назад заниматься, почувствовал, что становлюсь умнее, начал больше выигрывать", - делится Матвей Попов, ученик "Гроссмейстерской школы-2018".

Впрочем, работа есть не только для ума, но и для тела. В перерывах между шахматами стрельба, занятия карате, школа выживания и танцы. И, конечно, постоянное общение на свежем воздухе. Сами же гроссмейстеры отмечают, что шахматы - это больше, чем спорт. Опыт игры пригождается везде. То, что в детстве достигается в игровой форме, необходимо во взрослой жизни тоже. "Во-первых, шахматы приучают к усидчивости. Ребенок понимает, что для того, чтобы решить проблему, нужно пошевелить мозгами. Когда играет партии, учится принимать решения и как следствие нести ответственность за свои решения. Неудачное решение признавать неудачным, иначе невозможно усилиться", - считает Роман Овечкин, международный гроссмейстер.

Иркутская шахматная федерация продолжает набор. И в следующем году шанс встретиться с гроссмейстерами будет и у новичков, и у тех, кто уже получил уроки от сильнейших в стране специалистов по игре в шахматы.