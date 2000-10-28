Школьники и учителя из американского штата Висконсин прилетели в Иркутск, чтобы увидеть красоты Байкала 14:15, 03 августа 2018 г.



Перелететь на другой континент, чтобы своими глазами увидеть Байкал. В Иркутске гостят школьники и учителя из штата Висконсин. Большинство из них живет на берегу самого большого по площади пресного озера в мире, и их самой большой мечтой было увидеть самое глубокое - Байкал. Настолько впечатлили американских школьников русские красоты и как они отзываются о богатой русской душе, расскажем в следующем материале.

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Сколько американских гостей вмещается в этом большом русском доме, не берется подсчитать даже его хозяйка. Язык общения – интернациональный, все подружились настолько, что понимают друг друга с полуслова и жеста, если иностранные слова вдруг случайно забываются. Многие из этих школьников и их учителей впервые на Иркутской земле, хотя сама программа по обмену существует уже много лет, начиная со времен СССР. Сегодня всех гостей в своем доме принимает Ольга Аполь. Это называется хостел фэмили, когда иностранцы живут не в гостинице, а в доме, когда происходит полное погружение в среду, традиции и культуру семьи. "Все началось с моего сына, который учился в 44-й школе. Благодаря тому, что он учил английский у Сергея Иннокентьевича, однажды сказал: мам, будет семейный обмен. Мы можем принять? Да нет проблем! Но ребенок уже вырос, он уже пришел из армии и работает, а наши встречи стали уже традиционными. Это дружба, нам приятно. Нам не будет тесно", - говорит Ольга Аполь.

Все доступные места на Байкале американские школьники обошли буквально вдоль и поперек. Ангасолка, Большие коты, Листвянка, Ольхон. Девушки и юноши признаются: это было восхищение, удивление и восторг, смех и слезы от счастья.

Байкал и местность рядом с ним оказались очень похожи на природу озера Супериор, иначе его называют Верхнее. Но у наших российских мест оказалась действительно особая энергетика. По словам юных исследователей, они зарядились ею на годы вперед. "Мы были заворожены, когда смотрели на природу Байкал. В этом есть какая-то своя магия. Такая необыкновенная, чистая вода. И люди вокруг необыкновенные. И, конечно, мы попробовали местную кухню. Бурятские бузы! Они просто покорили мое сердце", - делится Хана Эриксон.

В первый раз американские школьники из Висконсина побывали на Иркутской земле в 2014 году. Потом в Америку слетали российские юноши и девушки. И вот снова гостей принимает иркутская сторона. Те, кто приехал повторно, общаются уже, как друзья, ну а для новичков интернациональная дружба только начинается. "Они были очень удивлены нашей человечностью. Фраза, которую мы услышали по итогам первого визита, что люди - везде люди. Мы встретили их настолько доброжелательно, гостеприимно, что они были этим поражены. Они не хотели улетать. Мы плакали, мы рыдали, мы не хотели расставаться. Они были поражены нашей душой русской", - рассказывает Ольга Торженсмех, координатор проекта "Superior-Байкал".

Расставание всегда грустно, но новую встречу друзья, говорящие на разных языках, уже наметили. Перелететь океан россияне планируют уже через два года, чтобы побывать на берегу далекого озера, так похожего на Байкал.