Испытания на право ношения крапового берета пройдут в конце лета в поселке Плишкино 18:52, 02 августа 2018 г.



Участие в них примут 39 бойцов спецназа, служащих в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока. Бойцам предстоит совершить марш-бросок длиной в 12 километров по пересеченной местности, выполнить упражнения учебных стрельб из автомата и пистолета, а также показать навыки по ликвидации преступников штурмом в многоэтажном доме. Финальным этапом станет поединок кандидатов с обладателями краповых беретов. В прошлом году за право ношения этого отличительного знака боролись 24 бойца. Береты после испытаний надели только пять человек.