Девять жителей Иркутской области стали жертвами мошенников 18:26, 02 августа 2018 г.



Доверчивость как верный способ потерять деньги. Сразу девять жителей Иркутской области стали жертвами мошенников. Злоумышленники применяют схемы, отработанные сотни раз. Например, на телефон приходит сообщение о крупном выигрыше и налоге, который обязательно нужно уплатить. Именно так жительницы Иркутска и Братска пополнили счета нарушителей более, чем на 40 тысяч рублей. Еще двое попались на объявлениях в интернете. Они перевели предоплату за товар, который так и не получили. Но чаще всего мошенники обманывают пенсионеров. 80-летнего пенсионера они убедили в том, что ему положена компенсация за лекарства. Пожилой мужчина перевел им 200 тысяч рублей, поверив, что только так можно возместить затраты.